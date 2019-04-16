الديوان الأميري: لجنة وزارية عليا لانجاز المدينة الترفيهية بناء على رغبة سامية

الديوان الأميري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:31 16/04/2019 حدث بتاريخ: 18:31 16/04/2019

صرح مصدر مسؤول في الديوان الأميري أنه بناء على رغبة سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا للقيام بأعمال تسريع وتصميم وإنشاء وانجاز المدينة الترفيهية بهدف أن توكل تنفيذ أعمال هذا المشروع للقطاع الخاص دون أن يتحمل الديوان الاميري أي مبالغ مالية أو مصروفات خاصة بهذا المشروع.

كما أضاف المصدر بأن مشروع إنشاء وانجاز وتشغيل وصيانة واستغلال المنطقة المحيطة لمدينة الكويت الرياضية في نشاط رياضة المحركات فقد تم طرح هذا المشروع كمزايدة للشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال علما بأن الايراد المقدر هو (خمسون مليون دينار كويتي) حيث يعتبر ايرادا لخزينة الدولة.

هذا وقد أفاد المصدر بأن الديوان الأميري يخضع لجميع الجهات الرقابية في الدولة وحسب الإجراءات القانونية المتبعة.