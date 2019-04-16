أمير البلاد: بالغ الأسف للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام ذلك الأثر العالمي والإنساني

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:36 16/04/2019 حدث بتاريخ: 14:36 16/04/2019

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن بالغ أسفه للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس والذي ألحق أضرارا جسيمة في ذلك الأثرالعالمي والإنساني راجيا سموه رعاه الله أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتدارك تداعيات هذا الحدث المؤسف.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها سموه بالغ أسفه للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس والذي الحق أضرارا جسيمة في ذلك الأثر العالمي والإنساني.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.