أمير البلاد: بالغ الأسف للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام ذلك الأثر العالمي والإنساني
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن بالغ أسفه للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس والذي ألحق أضرارا جسيمة في ذلك الأثرالعالمي والإنساني راجيا سموه رعاه الله أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتدارك تداعيات هذا الحدث المؤسف.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها سموه بالغ أسفه للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس والذي الحق أضرارا جسيمة في ذلك الأثر العالمي والإنساني.
كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.