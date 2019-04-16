"الكويتية": استلام حافلات لنقل الركاب من أحدث الطرازات العالمية في مبنى الركاب 4

"الكويتية " تستلم حافلات لنقل الركاب ومعدات جديدة من أحدث الطرازات العالمية في مبنى الركاب 4

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:49 16/04/2019 حدث بتاريخ: 10:54 16/04/2019

في إطار سعيها لتطوير خدماتها المتنوعة، استلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية عدداً من المعدات الجديدة لحافلات نقل ركاب الدرجة السياحية والدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال ورافعات الأحزمة الخاصة بنقل الامتعة وسحبها من وإلى الطائرة والسلالم الخاصة بصعود ونزول الركاب إلى الطائرة، حيث اطلع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم برفقة نائب مدير عام الادارة العامة للطيران المدني المهندس/ عماد الجلوي وعدد من المسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية والطيران المندي من خلال جولة تفقدية إلى ساحة مبنى الركاب رقم 4، على وصول تلك المعدات الجديدة والتي تأتي ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات المتطورة لعملائها الكرام.

وعلى هامش الجولة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم أن الخطوط الجوية الكويتية من خلال استلامها للمعدات الجديدة ستساهم بشكل كبير في تقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام، مشيراً بالجهود التي بذلها المسؤولين في دائرة الخدمات الارضية ودائرة المعدات والنقليات والتجهيزات والاسكان في التسريع باستلام المعدات المختلفة والتي أوضح بشانها مدير دائرة المعدات والنقليات عماد التورة كما يلي: عدد 15 حافلة خاصة لركاب الدرجة السياحية و عدد 10 حافلات خاصة بركاب درجة رجال الاعمال وصل منها 4 والمتبقي منها سيتم استلامها في شهر يوليو المقبل، وعدد 27 حزام أمتعة وصل منها 25 حزام والمتبقي منها سيتم استلامها في شهر يوليو المقبل، وعدد 27 معدات سلالم وصل منها 22 والمتبقي منها سيتم استلامها في شهر يوليو المقبل، و عدد 27 جرارات سحب امتعة وصل منها 20 جرار والمتبقي منها سيتم استلامها في شهر يوليو المقبل، كما سيصل خلال الاسبوع الحالي عدد 6 حافلات MEDICAL HIGH LEFT والخاصة بنقل الركاب المرضى إلى الطائرات.

وأضاف يوسف الجاسم أن تلك المعدات تم شراءها وفق أفضل المواصفات العالمية وبما يتواكب مع أفضل خدمات قطاع الطيران الحديث من حيث راحة الركاب والمعدات الاخرى تمتاز بأنها آمنة لضمان سلامة الركاب الكرام، مشيراً إلى أن تلك المعدات تأتي استكمالاً لتجهيزات الخدمات الارضية في مبنى الركاب رقم 4 والتي تدعم من سياسة الخطوط الجوية الكويتية في خدمة الركاب وتسهيل اجراءاتهم.

وتابع رئيس مجلس الإدارة أن: "الخطوط الجوية الكويتية بصدد استكمال جميع المعدات الارضية وتجديدها وتطويرها والتي تأتي وفق الخطط الاستراتيجية والرؤية التي وضعها مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية لتحقيق الاهداف المرجوة في الوصول بالناقل الوطني لمراكز متقدمة لخدمات الركاب وسط المنافسة التي يشهدها قطاع الطيران سواء محلياً أو اقليمياً وبما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العميل العزيز مع حلول موسم ازدحام الحركة الصيفية والذي سيشهد افتتاح الخطوط الجوية الكويتية لوجهات جديدة ومتنوعة بإذن الله تعالى".

واختتم الجاسم تصريحه بالتأكيد على أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام سواء على أرض المطار في مبنى الركاب رقم 4 أو من خلال الخدمات المقدمة على متن الطائرات.