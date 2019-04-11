الوزير الصالح: اعتماد تعيين أكثر من 400 متقدم ومتقدمة للعمل في "الفتوى"

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:10 11/04/2019 حدث بتاريخ: 18:11 11/04/2019

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح انه اعتمد تعيين أكثر من 400 متقدم ومتقدمة لشغل وظيفة محام ب بادارة الفتوى والتشريع وفق ما انتهت له اللجنة المكلفة باجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز الاختبارات التخصصية.

وأضاف في تصريح له اليوم أن ادارة الفتوى والتشريع ستقوم بالاعلان عن اجراءات استعلام المتقدمين عن النتائج عبر الموقع الالكتروني، كما وجه بتشكيل لجنة لاستقبال أي تظلمات قد ترد ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك حرصا على الشفافية.