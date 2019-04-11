الحرس الوطني يحتفل بتخريج عدد من الدورات الأمنية والعسكرية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:13 11/04/2019 حدث بتاريخ: 14:13 11/04/2019

تحت رعاية سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ، وبحضور قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد ، احتفل مركز التدريب التخصصي بتخريج عدد من الدورات الأمنية والعسكرية في معسكر سمو الشيخ سالم العلي، والتي شارك فيها ضباط من الجيش الكويتي وحرس مجلس الأمة إضافة إلى ضابط من سلطنة عمان الشقيقة.

شملت الدورات: القتال في المناطق المبنية، وتأسيسية الشرطة العسكرية، وتأسيسيه الإشارة ، والرماية السريعة ، والغازات المسيلة للدموع ، وسياقة وصيانة آلية الرقة ، و سياقة و صيانة آلية صقر ، وسياقة وصيانة آلية أمان .

ونقل العميد الركن حمد سالم إلى خريجي الدورات تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وراعي الحفل سعادة وكيل الحرس الوطني.

وقال إن عقد هذه الدورات يهدف إلى صقل مهارات المنتسبين في مجال عملهم واكتسابهم الخبرات اللازمة لأداء المهمة الأساسية للحرس الوطني ورسالته الوطنية في حماية المنشآت والمواقع والأهداف الحيوية لدولة الكويت، مرحبا بمشاركة العسكريين من المؤسسات العسكرية حيث يشكل التعاون التدريبي أحد أهم عوامل النجاح في رفع الكفاءة القتالية وفقا لوثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 "الأمن أولا".