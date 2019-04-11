الوزير الخراز: جاري اعداد فرع جديد في مدينة صباح الأحمد السكنية لذوي الإعاقة

الوزير الخراز

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:22 11/04/2019 حدث بتاريخ: 13:30 11/04/2019

قام وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز بزيارة مفاجئة الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تفقد خلالها سير العمل واستقبال المراجعين من ذوي الاعاقة.

واكد الوزير الخراز في تصريح صحفي على هامش الزيارة ان الزيارة تهدف الى التأكد من أن انجاز معاملات ابنائنا من ذوي الاعاقة تسير بشكل طبيعي دون أي عقبات مشيرا الى انه لاحظ خلال تفقده صالات المراجعين في مقر الهيئة الرئيسي بمنطقة حول سهولة في انجاز المعاملات من دون أي ازدحام يذكر .

واشار الوزير الخراز الى وجود افرع اخرى لهيئة الاعاقة تستقبل المراجعين وتقوم بانجاز معاملات وذلك لتخفيف اعباء قطع مسافات طويلة لانجاز معاملاتهم حيث يتم استقبال ذوي الاعاقة في اكثر من فرع منها فرع جنوب الصباحية وفرع الحكومة مول في محافظة الجهراء فضلا عن فرع منطقة اشبيلية في مقر ادارة الرعاية الاسرية بجمعية اشبيليه.

وعلى الصعيد نفسه كشف الوزير الخراز انه يجري حاليا اعداد وتجهيز فرع جديد في مدينة صباح الاحمد مشيدا في هذا الصدد بتعاون الامانة العامة للاوقاف في تجهيز هذا الفرع لاقامة ورش تدريبية لذوي الاعاقة فضلا عن امكانية انجاز المعاملات لذوي الاعاقة في هذا الفرع الجديد.