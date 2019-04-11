فلكي كويتي: السادس من مايو المقبل يصادف غرة شهر رمضان المبارك فلكيا

الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:11 11/04/2019 حدث بتاريخ: 11:11 11/04/2019

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي والعضو الشرفي في جمعية الفلك البريطانية عادل السعدون إن يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو المقبل سيوافق غرة شهر رمضان المبارك وإن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالعين المجردة.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن القمر يقترن مع الشمس وهو في حالة محاق في الساعة 1:45 من فجر يوم الأحد الموافق 5 مايو وفي المساء نفسه ليوم الأحد يغيب القمر بعد مغيب الشمس ب 31 دقيقة ويكون عمر القمر الجديد 16 ساعة و42 دقيقة.

وأوضح أن ارتفاع القمر عن خط الأفق وقت مغيب الشمس يكون 6.6 درجة أما استطالة القمر عن الشمس فستكون 9.5 درجة لافتا إلى أن هذه المؤشرات كلها مطابقة لمعايير رؤية الهلال حسب اتفاق الفلكيين.

وأشار إلى أنه حينها يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة لكن ليس بيسر ويشاهد أيضا بسهولة باستخدام المناظير الثنائية أو التلسكوبات أي إن السادس من مايو سيكون غرة شهر رمضان الفضيل وهذا الشهر سيكون 29 يوما.