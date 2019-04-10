"الأعلى للتخطيط": الكويت حريصة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:11 10/04/2019 حدث بتاريخ: 15:12 10/04/2019

اكد الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي اليوم الأربعاء حرص الكويت على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 وبذلها الجهود الحثيثة من اجل ذلك.

وقال الرفاعي الذي يرأس وفد الكويت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة في كلمة القاها خلال فعاليات المنتدى ان الكويت شكلت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تضم نخبة من ممثلي مختلف الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقد اصدرت اللجنة العديد من التوصيات التي تصب في هذا الاتجاه.

كما تم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل من اجل التأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والخطة الإنمائية.

واضاف ان من مظاهر التزام الكويت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تنظيم جائزة الكويت الدولية للمرأة المتميزة برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بصفتها جائزة دولية رفيعة المستوى بهدف بناء منصة تنافسية تفاعلية تبرز المتميزات في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني ليشكلن نواة لبناء منظومة دولية للنساء المتميزات وهو يصب في جهود الكويت في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين المرأة.

وقال الرفاعي ان "الكويت اطلقت ايضا جائزة التنمية المستدامة برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله حيث تؤكد هذه الرعاية اهتمام دولة الكويت بتنفيذ اجندة 2030 والوفاء بالالتزامات الدولية".

وأضاف "كما ان برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 يرتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية".

وقال الرفاعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الكويت تعد من أوائل الدول التي حرصت على الالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17 عندما وقع سمو أمير البلاد مع زعماء العالم في سبتمبر 2015 على الالتزام بتحقيق تلك الأهداف".

واعتبر ان الكويت كانت سباقة عندما تضمنت خططها الإنمائية ركائز تنموية تؤكد المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل اقرارها عالميا والالتزام بتنفيذها.