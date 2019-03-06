القوى العاملة: ضبط 181 عامل مخالف لقانون في جامعة الشدادية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:39 06/03/2019 حدث بتاريخ: 15:39 06/03/2019

ضمن اعمال اللجنة المشتركة المكونة من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والبلدية لضبط سوق العمل اعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى انه اليوم تم ضبط 181 عامل مخالفين لقانون العمل والقرارات المنفذه له في جامعة الشدادية اسفرت عن ضبط:

117 عامل مادة 20 (خدم)

15 عامل تربية اغنام

49 عامل مادة 18 (قطاع اهلي)

وأفاد الموسى بان الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق تلك العمالة وأصحاب الاعمال المخالفين، مادة (17) سيتم تحويلهم لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، والعمال المخالفين التابعين لتربية الأغنام والقطاع الأهلي وسوف يتم وقف ملفات أصحاب العمل لحين الغاء العمالة المخالفة وإعادة التفتيش على الملفات مرة أخرى للتأكد من مزاولة النشاط التجاري.

ودعى الموسى أصحاب الأعمال والعمال الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.