باسل الصباح: كروت الزيارة كانت تستخدم لدخول الوافدين للاستفادة من الخدمات الصحية

وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:49 05/03/2019 حدث بتاريخ: 18:49 05/03/2019

اكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء ان التعديلات على احكام قانون التأمين الصحي على الأجانب "مهمة وضرورية" مضيفا انه بعد ان تم اقرار هذا القانون فانه ستكون هناك رسوم على اصحاب تاشيرات الفيزا (الزيارة) المؤقتة.

جاء ذلك في كلمة خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

وقال الوزير الصباح "لسنوات عدة كانت كروت الزيارات تحدث في السابق ويتم دخول الوافدين للبلاد للاستفادة من الخدمات الصحية".

وأفاد ان حصول الوافد بدون إقامة على الرعاية الصحية تكون على العمليات الضرورية والطارئة وليست للعمليات ذات الطابع غير الضروري مع شرط وجود ما يثبت وجود إقامة سارية المفعول اضافة الى وجود الضمان الصحي.

واضاف " قمنا بوزارة الصحة بعمل ربط بين الهيئة العامة للقوى العمالة ووزارة الداخلية فأصبح التحصيل الان الكترونيا مع تحصيل يدوي".

واوضح انه منذ نهاية شهر يناير الماضي تم تحصيل ما يقارب 3.9 مليون دينار كويتي (نحو 12.8 مليون دولار أمريكي) وتم أيضا تنفيذ ب69630 معاملة مشيرا الى انه مع بداية ابريل المقبل ستكون عملية التحصيل الكترونيا بشكل كامل.

واعرب الدكتور باسل الصباح عن شكره لمقدمي الاقتراح بقانون وللجنة الشؤون الصحية البرلمانية على ما بذلوه من جهود.

ورفع رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الامة العادية على ان تستكمل في الساعة التاسعة صباح غدا الأربعاء.