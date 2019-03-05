الوزير الجراح: تجديد إقامة العمالة المنزلية الكترونيا الاسبوع المقبل

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح أثناء جلسة مجلس الأمة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:14 05/03/2019 حدث بتاريخ: 13:14 05/03/2019

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين عبر شبكة الإنترنت كاشفا أن الوزارة ستعلن الأسبوع المقبل عن خدمة تجديد إقامات العمالة المنزلية إلكترونيا.

جاء ذلك في تعقيب للشيخ خالد الجراح خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة البرلمانية وردا على سؤال النائب علي الدقباسي الموجهة إلى الوزير بشأن أسباب عدم إنجاز معاملات الوزارة من خلال الإنترنت.

وقال الشيخ خالد الجراح "إن هذه الخدمة تخص تقريبا 800 ألف معاملة تتعلق بتجديد وإصدار إجازات القيادة والتجديد للجواز الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة".

وأكد أن جميع المعاملات المقدمة للوزارة والمستوفية للشروط تسير بالطريق الصحيح ويتم إنجازها.