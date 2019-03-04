مجلس الوزراء: "التعليم العالي" راجع معادلة 15 ألف شهادة صادرة من الوزارة

رئيس مجلس الوراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:14 04/03/2019 حدث بتاريخ: 19:15 04/03/2019

‏استعرض ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ التقرير الثالث للجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي أوضح فيه الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

حيث تم مراجعة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج لدى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولوس أنجلوس وواشنطن ومملكة البحرين بإجمالي عدد (15,514) شهادة .