الوزيرة د. بوشهري: الحكومة تطلب تخصيص جزء من جلسات مجلس الأمة لاستعراض الجدول الزمني لاصلاح الطرق

وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:01 04/03/2019 حدث بتاريخ: 19:01 04/03/2019

قالت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري إن مجلس الوزراء سيطلب من مجلس الأمة تخصيص جزء من وقت إحدى جلساته المقبلة لتقديم عرض وشرح بما تم تنفيذه من خطوات لإصلاح الطرق والجدول الزمني المطلوب للتنفيذ مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع مجلس الأمة وأعضاء المجلس واطلاعهم على الإجراءات الحكومية وآلية التنفيذ لإصلاح الطرق المتضررة.

وأوضحت الوزيرة بوشهري عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين أن المجلس استمع الى شرح بشأن التقرير الدوري حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة (الأشغال) والهيئة العامة للطرق والنقل البري للبدء في تنفيذ اصلاحات الطرق المتضررة من الأمطار الأخيرة.

وأضافت أن (الاشغال) و(هيئة الطرق) بدأتا فعليا بإجراءات تنفيذية في اتجاهين الأول إصلاحات عاجلة للحفر ورصف مؤقت للطرق المتضررة والثاني رفع كفاءة الجهاز الفني والرقابي لديهما وتطوير المختبر الحكومي المركزي وفرض ضوابط ومقاييس جودة عالمية على مصانع الإسفلت والمختبرات وعملية الرصف وذلك للبدء في إصلاح الطرق.

ولفتت الى أن تلك الإجراءات تمت بالفعل وأصبحت قيد التنفيذ والتطبيق مشيرة في الوقت ذاته الى الإجراءات القانونية والعقابية التي اتخذت في الشأن.