الوزير الصالح: الرئيس المبارك وجه الوزراء مخاطبة "المناقصات" لحرمان الشركات المتعثرة من المناقصات الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:18 04/03/2019 حدث بتاريخ: 18:19 04/03/2019

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه الوزراء المعنيين بتشديد الإجراءات الرقابية على المشاريع لاسيما المتعثرة. وأوضح الوزير الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أن المجلس اطلع اليوم الاثنين على نسب انجاز المشروعات والجداول الزمنية المتوقعة لتسليمها كما استمع الى شرح عن أسباب تأخر بعض المشاريع والإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها بما فيها تطبيق غرامات التأخير أو سحب المشاريع.

وأشار إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية تطبيق الجزاءات الواردة بأحكام قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير 2017 على الشركات المتعثرة.

واضاف "أن سموه كلف الوزراء المعنيين بمخاطبة جهاز المناقصات بالمشاريع المتعثرة أو غير المنفذة بالشكل المطلوب وذلك إنفاذا للمادة 85 بند 4 من القانون 49 لسنة 2016 بحرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف".

وذكر أن سمو رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة محاسبة الشركات المتأخرة أو المتعثرة في تنفيذ المشاريع الحكومية وعدم التهاون في متابعة الاجراءات التي تحفظ حقوق الدولة والمال العام.