بنك الكويت المركزي ينظم حلقة نقاشية

جانب من الفاعلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:05 04/03/2019 حدث بتاريخ: 15:05 04/03/2019

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على الاستفادة من أصحاب الخبرة في مجالات العمل الاقتصادي والمالي والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن بغية إحراز مزيد من التقدم للاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافه في التنمية والاستدامة، نظم بنك الكويت المركزي حلقة نقاشية قدمها الدكتور محمد الحاج الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي.

حضر الحلقة النقاشية عدد من موظفي بنك الكويت المركزي وتحدث الدكتور الحاج حول المستجدات الاقتصادية والمتغيرات المالية على المستوى العالمي والتحولات التي يفرضها التطور التقني على هذه الصناعات والخدمات المالية والتجارية، والدور المطلوب من القائمين عليها لتطويرها والاستفادة من الفرص الواعدة للنمو في هذا المجال.