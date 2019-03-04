الوزير الشعلة: تنظيم عملية ترخيص خيام المناسبات المؤقتة لخدمة المواطنين

وزير الاوقاف ووزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:12 04/03/2019 حدث بتاريخ: 12:12 04/03/2019

أكد وزير الاوقاف ووزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة على ضرورة تنظيم عملية ترخيص خيام المناسبات المؤقتة، كاشفا عن حاجة المواطنين والجهات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام خلال الأعياد والمناسبات الوطنية عن إقامة مثل هذه الخيام .

وأوضح الشعلة بأن هناك شروط وضوابط حددتها البلدية لطالب الترخيص لإقامة خيمة مناسبات للتقيد بها والتي توجب الإلتزام بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وأن تقام بصفة مؤقتة على أملاك الدولة للمناسبات الإجتماعية والحكومية والرياضية والتوعوية، ألا تسبب عرقلة للسير والمرور وإقلاق لراحة السكان وألا تكون مخالفة للنظام العام.

وكشف الشعلة عن قيام البلدية بتحديث جميع اللوائح المنظمه لعملها وفق الاختصاصات والاستعجال بإصدارها.