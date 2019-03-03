الشؤون: هروب حدث من دار الرعاية وتسجيل قضية ضده وابلاغ نيابة الأحداث

وزارة الشؤون الاجتماعية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:12 03/03/2019 حدث بتاريخ: 14:12 03/03/2019

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إن واقعة هروب الحدث من دار الملاحظة في مجمع الرعاية الاجتماعية حدثت مساء يوم الجمعة 22 فبراير الماضي مبينة أنها قامت على الفور بتسجيل قضية (هروب حدث) وابلاغ نيابة الاحداث.

وأوضح المتحدث الرسمي في الوزارة الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب في تصريح صحفي اليوم الأحد انه فور اكتشاف واقعة الهروب تم تكثيف البحث وتبين وجود حدثين هاربين ضبط أحدهما واختفى الآخر مما استدعى ابلاغ رجال الأمن وتسجيل قضية في المخفر.

وأشار شعيب إلى أن الحدث الهارب هو من "النزلاء المودعين في دار الملاحظة على ذمة قضية وينتظر حكم المحكمة".

وأكدت الوزارة إحالة هذه الواقعة إلى الشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها ومحاسبة المقصرين كما تم التواصل مع ذوي الحدث الهارب لحثه على تسليم نفسه وإعادته إلى دار الملاحظة.