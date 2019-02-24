الداخلية: السيطرة على حريق 15 مركبة في كراج حجز المركبات بمنطقة الفروانية
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الأمن بالاشتراك مع الإدارة العامة للإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق نشب في 15 مركبة في الكراج الخاص بحجز المركبات في منطقة الفروانية.
وأضافت الإدارة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في مركبة بكراج حجز المركبات في منطقة الفروانية وعلى إثره تم تمرير البلاغ إلى عمليات الإطفاء التي انتقلت على الفور فرق الإطفاء إلى مكان الحريق.
وأضافت الإدارة أن رجال الأمن ورجال الإطفاء باشروا بمكافحة الحريق الذي امتد إلى 15 مركبة وتمت السيطرة على الحريق والحد من انتشار النيران دون وقوع أصابات بشرية، واتضح أن سبب الحريق التماس كهربائي بإحدى المركبات.. حيث تم تسجيل قضية بالحادث.
وأوضحت أن كراج الحجز مؤمن عليه وعلى محتوياته وسوف تقوم الشركة القائمة عليه بتعويض أصحاب المركبات المتضررة بشكل كامل بعد حصر ومعرفة ملاك المركبات.