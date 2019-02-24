الداخلية: السيطرة على حريق 15 مركبة في كراج حجز المركبات بمنطقة الفروانية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:40 24/02/2019 حدث بتاريخ: 14:40 24/02/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الأمن بالاشتراك مع الإدارة العامة للإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق نشب في 15 مركبة في الكراج الخاص بحجز المركبات في منطقة الفروانية.

وأضافت الإدارة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في مركبة بكراج حجز المركبات في منطقة الفروانية وعلى إثره تم تمرير البلاغ إلى عمليات الإطفاء التي انتقلت على الفور فرق الإطفاء إلى مكان الحريق.

وأضافت الإدارة أن رجال الأمن ورجال الإطفاء باشروا بمكافحة الحريق الذي امتد إلى 15 مركبة وتمت السيطرة على الحريق والحد من انتشار النيران دون وقوع أصابات بشرية، واتضح أن سبب الحريق التماس كهربائي بإحدى المركبات.. حيث تم تسجيل قضية بالحادث.

وأوضحت أن كراج الحجز مؤمن عليه وعلى محتوياته وسوف تقوم الشركة القائمة عليه بتعويض أصحاب المركبات المتضررة بشكل كامل بعد حصر ومعرفة ملاك المركبات.