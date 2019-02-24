ممثل سمو أمير البلاد يشارك في حفل تدشين مشروع "محور صباح الاحمد" بالدوحة

سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح متوجها إلى دولة قطر الشقيقة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:24 24/02/2019 حدث بتاريخ: 13:24 24/02/2019

قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بالمشاركة في حفل تدشين مشروع طريق المحور الجديد (محور صباح الاحمد) وذلك في العاصمة الدوحة.

هذا وكان في استقبال ممثل سموه رعاه الله وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي ورئيس هيئة الاشغال العامة الدكتور المهندس سعد بن احمد المهندي.

وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن المشروع وأهميته ثم تفضل ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين مشروع (محور صباح الاحمد) بعدها قام مجموعة من الاطفال بتقديم اوبريت (الكويت بلادنا الكويت) واطلع ممثل سموه رعاه الله على شرح عن المشروع.

هذا وتم اهداء ممثل سموه حفظه الله درعا تذكاريا بهذه المناسبة.