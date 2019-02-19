"الخطوط الكويتية": 90 إلى 95% نسبة التزام الشركة بمواعيد رحلاتها في 2018

الرئيس التنفيذي للشركة كامل العوضي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:51 19/02/2019 حدث بتاريخ: 15:52 19/02/2019

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء إنها حققت للمرة الأولى خلال العام الماضي معدل التزام مرتفع فيما يتعلق بمواعيد رحلاتها بنسبة تصل من 90 إلى 95 في المئة.

وقالت (الخطوط الكويتية) في بيان صحفي بمناسبة تكريمها لمكاتب ووكالات السفر السياحية التي ساهمت في نمو مبيعات تذاكر السفر الخاصة بالشركة خلال 2018 إن الشركة شهدت في السنوات الماضية وخاصة في 2018 نقلة نوعية كبيرة في تحسين أدائها.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة كامل العوضي قوله إن (الخطوط الكويتية) تسعى بشكل متواصل ومستمر بأن تصل إلى درجة كبيرة من الازدهار والتطوير والتوسع في خدماتها وذلك بالتعاون مع شراكة مكاتب ووكالات السياحة والسفر.

وأضاف العوضي أن (الخطوط الكويتية) ستطلق خلال 2019 مجموعة خدمات ووجهات جديدة إضافة إلى استلامها عدد من الطائرات متوقعا استكمال التشغيل بمرافق مبنى الركاب رقم أربعة بداية مايو المقبل والذي أعطى خصوصية لركاب (الخطوط الكويتية) أريحية أكثر.

وأثنى على التعاون والشراكة التي تجمع بين الشركة ومكاتب ووكالات السياحة والسفر وذلك بتحقيق أهدافهم المرجوة نحو الوصول إلى أفضل نسبة مبيعات وسط المنافسة التي يشهدها قطاع الطيران.

من جهته قال مساعد مدير دائرة المبيعات في الشركة ناصر خورشيد إن مكاتب ووكالات السفر السياحية حققوا مبيعات لتذاكر السفر للشركة تجاوزت قيمتها 120 مليون دينار كويتي (نحو 396 مليون دولار) بنمو يقدر ب 35 في المئة مقارنة بعام 2017.

أوضح خورشيد أن نمو تلك المبيعات يدل على دعم وثقة مكاتب ووكالات السياحة والسفر بالناقل الوطني للكويت منذ تأسيسها عام 1954.

ولفت إلى أن نظام الحوافز الذي قدمته الشركة لمكاتب ووكالات السياحة والسفر أثبت نجاحه في هذا العام بشكل لافت حيث شهد النظام في 2018 دخول 170 مكتب سياحة وسفر مقارنة بنحو 120 مكتبا في 2017 أي بنسبة نمو قدرها 41 في المئة كما أن اجمالي المبالغ التي سوف يتم توزيعها على مكاتب السياحة والسفر هذا العام تعادل 4 أضعاف ما تم توزيعه قبل ثلاثة أعوام.

وأكد سعي (الخطوط الكويتية) لتصل إلى نسبة 55 في المئة من حصة السوق الكويتي والتي كانت عليها قبل عام 2006 عند تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة.

وأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) ومن ثم استحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم.