أمير البلاد: مسيرة ولي العهد حافلة بالتفاني المطلق والعطاء الذي لا ينضب في خدمة وطننا العزيز

سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:48 19/02/2019 حدث بتاريخ: 14:48 19/02/2019

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد هذا نصها: "سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أعرب عن خالص التهاني وصادق التمنيات لسموكم بموفور الصحة والعافية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموكم ولاية العهد.

منتهزا هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا للاشادة بمسيرة سموكم الحافلة بالتفاني المطلق والعطاء الذي لا ينضب في خدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم مؤكدين أنها محل الفخر والاعتزاز وتحظى بتقديرنا وثناء أهل الكويت جميعا.

سائلين الباري جل وعلا التوفيق للجميع وأن يبارك كافة الجهود للارتقاء بمقومات وطننا الغالي والنهوض به لتحقيق المزيد مما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار وأن يحفظه ويديم عليه نعمة الامن والأمان والرخاء.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وهذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله هذا نصها: "حضرة صاحب السموالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعميق الشكر وعظيم الامتنان تلقيت أغلى التهاني من لدن مقام سموكم السامي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليتي ولاية العهد وتشريفي بثقتكم الغالية التي أعتز بها كثيرا.

وإذ يطيب لي أن أتقدم لسموكم رعاكم الله بأجزل آيات الشكر والعرفان فإنني اغتنم هذه الفرصة لأعرب بكل إجلال وتقدير عن اعتزازي بنهج سموكم وآرائكم السديدة وخطاكم الثابتة لأجل تحقيق نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي الكويت.

وفي هذا المقام فإنني أتوجه إلى المولى عز وجل رافعا أكف الضراعة بأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته رمزا وفخرا للكويت وأنتم تتمتعون بموفورالصحة والعافية كما نسأله جل شأنه أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وكل عام وسموكم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد".