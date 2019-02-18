عن اسقاط القروض/ مجلس الوزراء: حريصون على تكريس العدالة والمساواة بين المواطنين وعدم الاخلال بمقومات اقتصادنا

سمو الشيخ جابر المبارك يترأس جلسة مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:22 18/02/2019 حدث بتاريخ: 20:22 18/02/2019

اطلع مجلس الوزراء على ما قامت به الحكومة من مساعي لمعالجة أوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطناً تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار كويتي.

وقد أكد مجلس الوزراء على الحرص على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني.

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة ، وأوضح محافظ البنك المركزي بأن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون ديناراً كويتياً.

بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية بحدود 12 مليار ديناراً كويتياً بإجمالي 13 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والإسكانية ، كما بين المحافظ أن عدد المقرضين 552 ألف مقترضاً موضحاً بأن عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلاً يشكلون ما نسبة أقل من 1% إجمالي المقترضين.