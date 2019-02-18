الطيران المدني: لشركات الطيران والمواقع الالكترونية الحق في تحديد الخصومات والأسعار دون تدخل الإدارة

الإدارة العامة للطيران المدني

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:58 18/02/2019 حدث بتاريخ: 16:58 18/02/2019

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين "عدم تدخلها في تحديد أسعار تذاكر السفر" مبينة أن شركات الطيران هي التي تحدد أسعار التذاكر وفق آليات العرض والطلب في السوق.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي في الإدارة المهندس عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التعميم الصادر أخيرا لوكالات السياحة والسفر والمواقع الإلكترونية بعدم تغيير أسعار البيع المعلنة لشركات الطيران وعدم تعديل الشروط المصاحبة لها هو اجراء تنظيمي لحماية المسافر والمحافظة على حقوقه.

وذكر الجلوي أن "(الطيران المدني) لا تتدخل في السياسة التسعيرية والتسويقية لسوق النقل الجوي" لافتا إلى أن العلاقة بين شركات الطيران ووكلاء السفر تحكمها القواعد الدولية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ووفق متطلبات السوق.

وأفاد بأن لشركات الطيران والمواقع الالكترونية الحق في تحديد الخصومات والأسعار الخاصة والتشجيعية دون تدخل من الإدارة العامة للطيران المدني.