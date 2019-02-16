القوى العاملة: تفعيل خدمة تحويل العمالة للشركات الكترونيا عبر خدمة "أسهل"

أحمد الموسى

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:21 16/02/2019 حدث بتاريخ: 14:21 16/02/2019

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى انه سيتم اعتبارا من يوم غد الأحد تفعيل خدمة تحويل العمالة للشركات المشتركة بخدمات الهيئة عبر بوابة (خدمة أسهل).

وأضاف الموسى في تصريح صحفي اليوم السبت أن تفعيل هذه الخدمة يأتي في إطار خطة الهيئة المتعلقة بتقديم خدمات إلكترونية لأصحاب الأعمال تسهيلا لإجراءات استقدام واستخدام العمالة وانجاز كافة المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني.

وتوفر البوابة الإلكترونية المطورة التي اطلقتها الهيئة تحت شعار (خدمة أسهل) عام 2017 أكثر من 40 خدمة إلكترونية متميزة لأصحاب الأعمال والمراجعين.