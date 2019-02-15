الكويتية: رحلات جديدة الى كوانزو الصينية والدار البيضاء المغربية ومدينة نيس الفرنسية

حفل افتتاح مكتب شركة الخطوط الجوية الكويتية في منطقة (بيكر ستريت)

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:30 15/02/2019 حدث بتاريخ: 18:35 15/02/2019

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم اليوم الجمعة ان الشركة بصدد تسيير رحلات في فترة الصيف إلى عدد من المدن الأوروبية والآسيوية ابتداء من شهر يونيو المقبل.

وقال الجاسم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب حفل افتتاح مكتب الشركة في منطقة (بيكر ستريت) وسط العاصمة البريطانية لندن ان أولى هذه الوجهات ستكون مدينة (كوانزو) الصينية وسيتبعها تسيير رحلة يومية الى مطار (صبيحة) في تركيا.

واضاف ان الشركة بصدد تسيير رحلة مباشرة أيضا الى مدينة (الدار البيضاء) المغربية ومدينة (نيس) الفرنسية عن طريق باريس ورحلة الى مدينة (لارنكا) القبرصية عن طريق بيروت اضافة الى رحلة الى العاصمة البوسنية (سراييفو) الى جانب رحلتين الى باكو عاصمة أذربيجان والعاصمة الجورجية تبليسي.

وذكر ان الشركة تنتظر اكتمال أسطولها الجوي حيث ستبدأ في شهر يونيو المقبل باستلام عدد من الطائرات الجديدة تباعا وحتى 2026 وهي الفترة النهائية لاستكمال الأسطول الكويتي والذي سيبلغ 38 طائرة.

وكشف الجاسم النقاب عن دراسة الخطوط الجوية الكويتية حاليا إمكانية فتح خط مباشر بين الكويت ومدينة (مانشستر) البريطانية للتسهيل على الطلبة والطالبات الكويتيين الذين يتلقون تعليمهم في مختلف المعاهد والجامعات البريطانية شمالي المملكة المتحدة.

وردا على سؤال ل(كونا) حول تقديم الناقل الوطني لأسعار تفضيلية للطلبة والطالبات في المملكة المتحدة أكد الجاسم ان "جميع ابنائنا الطلبة سواء في بريطانيا او غيرها من الدول سيحصلون على خصومات مناسبة لهم".

وحول عودة مكتب الخطوط الجوية الكويتية للعمل انطلاقا من وسط العاصمة البريطانية اعرب الجاسم عن سعادته لإعادة افتتاح المكتب مرة اخرى مشيرا الى ان "العودة مرة اخرى جزء من أهداف الشركة الرئيسية في تلبية احتياجات الركاب والتيسير عليهم".

وقال في هذا السياق ان العاصمة البريطانية تعتبر من اهم الوجهات الرئيسية وتحرص الشركة على تقديم كل الخدمات الممكنة لزبائنها.

واعرب الجاسم عن سعادته لتزامن افتتاح مكتب الكويتية مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية وايضا مع الذكرى ال65 على انشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية.

من جانبه اعرب عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان عن سعادته للمشاركة في اعادة افتتاح مكتب شركة الخطوط الجوية الكويتية مؤكدا ان عودة العمل في المكتب ستنعكس بشكل إيجابي على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وقال الدويسان ل(كونا) ان وجود مكتب الشركة في شارع "حيوي ومهم" في وسط العاصمة البريطانية سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمرضى والمصطافين الذين يترددون بشكل دائم على لندن.

من ناحيته اعرب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير عن سعادته لعودة شركة الخطوط الجوية الكويتية مرة اخرى الى وسط العاصمة البريطانية وتمنياته للناقل الوطني ولكل العاملين فيه كل التوفيق والنجاح.