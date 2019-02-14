الشؤون: تتابع قضية المراقب المالي المعتدى عليه في جمعية النعيم ولن تتهاون في حقه

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:23 14/02/2019 حدث بتاريخ: 16:23 14/02/2019

اكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبد العزيز شعيب ان الوزارة تتابع قضية الاعتداء على المراقب المالي التابع للوزارة في جمعية النعيم التعاونية من قبل احد اعضاء مجلس الادارة ولن تتهاون في حصول المراقب على كافة حقوقه القانونية

واوضح شعيب انه وفور علم الوزارة بالاعتداء الذي تعرض له المراقب المالي تابعت الوزارة معه لحظة بلحظة منذ ان توجه الى مخفر المنطقة وتسجيل بلاغ ضد المعتدي مشيرا الى ان الوزارة ستواصل متابعة هذه القضية وسوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي يحصل من خلالها المراقب على حقه القانوني دون ادنى تهاون مع اي معتدي على اي موظف من موظفي الوزارة

وأضاف شعيب ان وزارة الشؤون وفي اطار اهتمامها بالقضية قامت ممثلة في وكيل الوزارة بالانابة هناء الهاجري بمخاطبة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات وشرحت الواقعة مطالبة بالتحقيق والادعاء فيها.

وكشف شعيب ان وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى الى اعداد تشريع قانوني يوفر حماية اكثر للموظفين ويخفف الاعباء عن المراقبين التابعين لها في الجمعيات التعاونية.

وحذر شعيب من اي اعتداء في المستقبل على اي موظف تابع لها او على المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية الذين يعتبرون هم خط الدفاع الاول لحماية اموال المساهمين في الجمعيات التعاونية.