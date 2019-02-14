السكنية: مقاول المرحلة الثانية لمشروع المطلاع قدم برنامج زمني للتغلب على التأخير في تنفيذ العقد

جانب من الإجتماع

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:44 14/02/2019 حدث بتاريخ: 14:44 14/02/2019

قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان اليوم الخميس انه تم الاجتماع مع جميع متعهدي المشاريع للوقوف على سير العمل وكفاءته وجودته وتذليل أية معوقات قد تعيق عجلة سير الأعمال في المشاريع.

واضاف الوقيان في تصريح صحفي على هامش زيارته لمدينة المطلاع السكنية انه تفقد بصورة خاصة سير العمل بالعقد الثاني الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي (N5 إلى N12) للوقوف على مدى التزام المتعهد بما تعهد به أثناء الزيارة السابقة.

واوضح ان المتعهد قدم برنامجا زمنيا مكثفا للتغلب على التأخير الحاصل في تنفيذ العقد وكذلك خطة عمل تتضمن زيادة الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع من عمالة ومعدات ومواد لتعويض مدة التأخير وزيادة العمالة حيث يتراوح عددها في المرحلة الحالية ما بين 3500 الى 4000 عامل.

واكد انه حث المتعهد على ضرورة زيادة معدلات الإنجاز الشهرية لضمان سرعة الانتهاء من إنجاز الأعمال مبينا ان المؤسسة ستقوم بمتابعة يومية لمدى تقدم الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المكثف.

وشدد على ان المؤسسة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات الواردة في نصوص العقد في حال ملاحظة أي تهاون أو تقصير من قبل المقاول في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في شروط العقد.

والمح الى ان بدء تنفيذ اربع محطات تحويل رئيسية جهد (400 ك.ف) و18 محطة تحويل رئيسية جهد (132 ك.ف) لافتا الى ان الأعمال تسير بصورة جيدة وفق البرنامج الزمني المخطط له.