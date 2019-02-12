مشعل الأحمد: السفارة الصينية في الكويت عززت من التعاون المشترك

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثناء مباحثاته مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ غانغ

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:27 12/02/2019 حدث بتاريخ: 14:27 12/02/2019

بحث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ غانغ تعزيز التعاون العسكري والأمني.

ونقل بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الثلاثاء عن الشيخ مشعل الأحمد ترحيبه بالسفير الصيني خلال استقباله له مثمنا جهود السفارة الصينية لدى الكويت في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين ولاسيما في المجالين العسكري والأمني.

وقال البيان إن اللقاء ناقش سبل تطوير التعاون المشترك بين الحرس الوطني والجهات ذات الصلة في جمهورية الصين الشعبية.

وحضر اللقاء مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.