الوزير الخراز: تنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة قضايا الأسرة

وزير الشؤون الاجتماعية رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة سعد الخراز

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:10 11/02/2019 حدث بتاريخ: 12:10 11/02/2019

كشف وزير الشؤون الاجتماعية رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة سعد الخراز عن موافقة المجلس على تشكيل لجنة دائمة للتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة قضايا الاسرة ذات الصلة بعمل المجلس بهدف ضمان عدم تداخل الاختصاصات وتوحيد جهود الدولة حول القضايا المتعلقة بشؤون الاسرة

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الخراز عقب رئاسته اجتماع المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري وعدد من اعضاء المجلس الاعلى لشؤون الاسرة

وذكر الخراز ان المجلس اعتمد تقارير ودراسات فرق المجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومنها الفريق القانوني وفريق الارشاد الاسري وفريق مراكز الايواء وفريق المرصد الاجتماعي

واضاف ان الاجتماع ناقش تقرير انجازات المجلس ومنها تقرير الملتقى الثاني حول ميزانية الاسرة حيث قرر المجلس العمل بالتوصيات الصادرة عن الملتقى وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصاته ومنها نشر ثقافة الاقتصاد وتعزيز المعرفة وترسيخ مقومات المجتمع الصالح وانشاء مرصد لجمع وتصنيف وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية المستدامة بالاضافة الى غرس القيم في النشء والطلبة بمختلف مستوياتهم الدراسية

وكشف الوزير الخراز انه تم خلال الاجتماع استعراض الهيكل التنظيمي للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة المعروض حاليا على ديوان الخدمة المدنية لاعتماده مشيرا الى ان الهيكل يتضمن وحدتين رئيسيتين هما قسم الشؤون القانونية والامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة واختصاصات كل وحدة وادارة مكتب الامين العام وتشتمل على اربعة اقسام هي الشؤون الادارية والمالية وقسم الخدمات العامةوقسم الاعلام والعلاقات وقسم التكنولوجيا ونظم المعلومات فضلا عن ادارة مركز الحماية وتتبعها ثلاثة اقسام هي قسم المتابعة والاستقبال وقسم الاستماع وقسم الايواء

واشار الوزير الخراز الى مناقشة اجتماع الاعلى لشؤون الاسرة لملاحظات الفريق القانوني حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الارشاد النفسي لافتا انه تم الاتفاق على ان يتم تضمين مواد هذا القانون كملحق على قانون الصحة النفسية دون الحاجة لاقرار قانون جديد