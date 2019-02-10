السكنية: الانتهاء من اختبار 1774 متقدما للتوظيف في اللغة الانجليزية والتخصص في جامعة الكويت

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:44 10/02/2019 حدث بتاريخ: 13:59 10/02/2019

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالتنسيق مع جامعة الكويت امس السبت من اجراء اختبارات المستوى فى اللغة الإنجليزية واختبار التخصصي للمتقدمين للتعيين بالمؤسسة من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم في مختلف التخصصات الهندسية ونظم المعلومات والتخصصات الفنية المساعده من حديثى التخرج وذوى الخبرة وفقا للاعلان المنشور سابقا.

يشار في هذا الصدد و حرصا من المؤسسة على تطبيق معاييرالشفافية والعداله بين المتقدمين وإستكمالا للسياسة التى تنتهجها المؤسسة والتى سبق واعلنت عنها وزير الاشغال العامة ووزيرالدولة لشئون الاسكان د . جنان بوشهري بضرورة العمل على إحلال الكوادر الوطنية فى الوظائف الشاغرة وذلك للمشاركة بتنفيذ خطة مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية.

فقد تم التنسيق مع عمادة التخطيط والتطوير بكلية الهندسة والبترول فى جامعة الكويت بالإشراف الكامل على إعداد نماذج الاختبارات النظرية والعملية طبقا للتخصصات المعلن عنها مع إستقبال المتقدمين فى قاعات ومختبرات الجامعة وتوفير جميع المتطلبات من مشرفين ومراقبين وفق خطة زمنية وبرنامج تنفيذى معتمد.

جدير بالذكر انه سبق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ان أعلنت في أواخر شهر ديسمبر الماضي عن حاجتها للشواغر الوظيفية لديها والتى تقدم للتسجيل فيها على موقع المؤسسة الإلكترونى مايقارب (2200) متقدم أستوفى منهم طبقا للشروط المطلوبه فى الاعلان عدد ( 1774) متقدم.

هذا و سوف تقوم المؤسسه بإخطار المتقدمين الذين اجتازوا الأختبار التخصصي حال حصولها على النتائج النهائيه من قبل جامعه الكويت ويتبع ذلك تحديد موعد للمقابلة الشخصية و استكمال باقي الإجراءات.