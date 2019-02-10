الأرصاد: فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم تصبح غزيرة نهار غد

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:03 10/02/2019 حدث بتاريخ: 13:03 10/02/2019

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تتكاثر كميات السحب المنخفضة والمتوسطة بدءا من عصر اليوم الأحد تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على معظم مناطق البلاد في ساعات المساء.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأمطار سوف تزداد تدريجيا مع تقدم ساعات نهار يوم غد الاثنين لتكون غزيرة على المناطق الجنوبية وبعض الجزر مصحوبة برياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وأضاف القراوي أن كميات السحب سوف تقل تدريجيا وكذلك فرص سقوط الأمطار من مساء غد الاثنين مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق خلال الساعات المتأخرة من الليل إلى الصباح الباكر من يوم بعد غد الثلاثاء.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال صفحة إدارة الأرصاد الجوية الالكترونية (www.met.gov.kw) وخصوصا خلال التقلبات الجوية لمعرفة آخر تطورات الطقس والتحذيرات الجوية إذا استدعى الأمر.