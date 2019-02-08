الداخلية: ضبط 14 آسيوي يلعبون القمار بأحد الساحات الترابية بمنطقة المهبولة

جانب من المضبوطات

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:19 08/02/2019 حدث بتاريخ: 18:30 08/02/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام عدد من الأشخاص من جاليات آسيوية بلعب القمار وتعاطي المسكرات في أحد الساحات الترابية في منطقة المهبولة.

إذ توضح الادارة أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية -مباحث الأحمدي -قامت أمس الخميس الموافق 7/2/2019 بتكثيف البحث وبالتعاون مع مخفر شرطة الفنطاس بتسيير دوريات أمنية لرصد هؤلاء الأشخاص حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط 3 أشخاص يلعبون القمار في ساحات ترابية بمنطقة المهبولة محاطه بعدد كبير من الاشجار التي تشكل ساتر كثيف يحجب رؤيتهم كما يمنع المركبات الدخول لها لوجود ساتر ترابي محيط بها.

وضمن جهود قطاع الأمن الجنائي لفرض السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون شن رجال مباحث الأحمدي -مكتب مباحث الفنطاس -اليوم الجمعة 8/2/2019 حملة أمنية اسفرت عن ضبط 14 شخص من جنسيات آسيوية منهم عدد من الأشخاص ممن ظهروا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واسفرت الحملة عن ضبط مدير لعبة القمار وبائع المشروبات الكحولية وعدد 12 آسيوي يمارسون لعب القمار حول طاولة اللعب وبعد عملية الضبط تم إزالة الطاولات والمخلفات من المكان بواسطة بلدية الاحمدي.

وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات التحقيق اللازم بحقهم تمهيدا لإبعادهم من البلاد.

وتؤكد الإدارة أن قطاع الأمن الجنائي مستمر في حملاته على كافة مناطق البلاد لبسط مظلة الأمن والأمان لافتة أنه سيتم فرز دوريات لمراقبه المكان ومنع مثل هذه التجاوزات على القانون.