الرئيس المبارك: تمارين الدفاع المدني تسهم في رفع كفاءة الأجهزة المعنية بالأحداث الطارئة

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله الى موقع تمرين شامل 5

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:54 07/02/2019 حدث بتاريخ: 13:54 07/02/2019

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء نفذت الإدارة العامة للاطفاء بمشاركة 30 جهة معنية فعاليات تمرين (شامل 5) في منطقة عريفجان.

حضر فعاليات التمرين معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وعدد من أعضاء مجلس الأمة وأصحاب المعالي الوزراء والمحافظين وكبار القيادات في وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية في مجال الأزمات والكوارث.

وألقى مدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد كلمة بهذه المناسبة.

واطلع الحضور على التمرين الذي اشتمل على تنفيذ استراتيجيات التعامل مع عدد من المعضلات ومحاكاة الحوادث وطرق تعامل مختلف الجهات العسكرية والمدنية مع الازمات والكوارث الطبيعية.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عقب الحفل أن مثل هذه التمارين التي تقام بصفة دورية تسهم في رفع كفاءة كافة الأجهزة المعنية بالأحداث الطارئة لتأهيلها وزيادة وسرعة استجابتها لمواجهة حالات الكوارث والأزمات.

ودعا سموه الى أهمية تعاون وتضافر جهود كافة الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالدفاع المدني والرفع من مستوى جاهزيتها للتعامل مع اي طارئ وتفادي أي خسائر بشرية أو مادية.

وأشاد سموه بجهود أبناء الكويت في مختلف الجهات والتي بذلوها خلال موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في نوفمبر الماضي مشيرا إلى أن هذا الجهد الدؤوب أسهم في التقليل من آثار الأضرار التي نتجت عن هطول الأمطار وتقلبات الطقس.