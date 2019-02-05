الداخلية: تعذر فتح قيد الناخبين لهذا العام التزاما بقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:24 05/02/2019 حدث بتاريخ: 17:24 05/02/2019

نظراً لصدور القرار الوزاري رقم (94) بتاريخ 5/2/2019 بشأن الدعوة إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة والتي سوف تجري بتاريخ 16/3/2019.

وتنفيذاً للمادة رقم (8) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعديلاته، فإنه تعذر فتح قيد الناخبين لهذا العام لتداخل فترة تحرير الجداول الانتخابية مع إجراءات العملية الانتخابية، التزاماً لما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تنص على "ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب".