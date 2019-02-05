بنك الكويت المركزي ينظم لقاء عن واقع الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية

محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل متوسطا الحضور في اللقاء حول افاق وواقع الاقتصاد الكويتي الذي نظمه المركزي بالتعاون مع غلوبال فينانس

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:52 05/02/2019 حدث بتاريخ: 16:52 05/02/2019

قال بنك الكويت المركزي انه نظم اليوم الثلاثاء لقاء عن واقع الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية بالتعاون مع مجلة (غلوبال فاينانس) ومقرها نيويورك.

وأضاف (المركزي) في بيان صحفي ان اللقاء جاء في اطار الحرص على استطلاع الآراء وتبادل وجهات النظر مع الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي والمالي حيث تم دعوة نخبة من الاقتصاديين والمصرفيين في الكويت لمناقشة أوضاع الاقتصاد الكويتي في ضوء مستجدات الواقع الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

وأوضح البيان ان النقاش تطرق إلى النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي وسبل تحقيق الإصلاحات الضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق النمو المستدام.

وبين انه نقاش مجموعة من المحاور الأساسية من بينها سبل تحقيق أهداف خطط التنمية وواقع الصناعة المالية في ظل التقنيات المالية الحديثة وسبل إعداد القدرات والمواهب في مجال التقنيات المالية الحديثة فضلا عن تطوير أسواق المال في الكويت وتعزيز ريادة الكويت في مجال الصناعة المالية الإسلامية.

وأفاد ان اللقاء تطرق كذلك الى فرص الاقتصاد الكويتي في تحقيق مزيد من التطور في ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية وما تحقق من نمو في الناتج المحلي الإجمالي سواء في القطاعات النفطية أم القطاعات غير النفطية.

وأشار إلى ان الاستقرار النقدي والمالي وما يتحلى به القطاع المصرفي الكويتي من مرونة ومتانة تؤكدها معدلات كفاية رأس المال ومؤشرات الربحية وتحسن جودة الأصول.

يذكر ان مجلة (غلوبال فاينانس) تأسست في العام 1987 وهي متخصصة في مجالات عمل البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المصرفية.