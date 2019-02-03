اتحاد مصارف الكويت: وحدة التحريات هي المسؤولة عن تلقي بلاغات تضخم الحسابات

اتحاد مصارف الكويت

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:58 03/02/2019 حدث بتاريخ: 17:58 03/02/2019

أكد اتحاد مصارف الكويت اليوم الأحد أن البنوك المحلية تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون إذ تبلغ عن أي حالة تضخم أرصدة العملاء إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي بشأن ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي حول تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك إن وحدة التحريات المالية الكويتية هي المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه بأن يكون متحصلا من جريمة أو له علاقة بها لتقوم بتحليل هذه المعلومات ومن ثم إحالتها للنيابة العامة.

واضاف أن "البنوك المحلية تتبع إجراءات عمل صارمة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية إلتزاما بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة".

وأكد الاتحاد أن النظام المصرفي "لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة" استنادا إلى القانون رقم (106/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة.