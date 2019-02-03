البنك المركزي: اطلاق نظام الخدمات المصرفية الالكترونية الذي يتيح للجهات الحكومية سداد مدفوعاتها الكترونيا

محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:59 03/02/2019 حدث بتاريخ: 14:59 03/02/2019

في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للوزارات والجهات الحكومية بما يحسن الكفاءة ويخفض النفقات التشغيلية ويوفر الوقت والجهد على جميع المتعاملين في نظم المدفوعات، أعلن الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي إطلاق نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأوضح المحافظ أن نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية يتيح للجهات الحكومية إمكانية إجراء عمليات التحويل وسداد المدفوعات الحكومية إلكترونياً من حساباتها لدى بنك الكويت المركزي خلال دقائق معدودة بالكفاءة والدقة الكاملة وفي بيئة آمنة بدلاً من الإجراءات الحالية التي تستغرق عدة أيام، كما يوفر للجهات الحكومية مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تتضمن الاطلاع على أرصدة الحسابات وسداد المدفوعات والتحويل بين الحسابات لدى بنك الكويت المركزي وكذلك التحويل إلى الحسابات الأخرى لدى البنوك داخل الكويت وخارجها ، كما يمكن من خلال النظام طباعة كشوف الحسابات والإشعارات المصرفية وتقارير العمليات التشغيلية.

كما يوفر النظام الذي أعده بنك الكويت المركزي خدمات إضافية متميزة لوزارة المالية بحكم إشرافها على حسابات الجهات الحكومية، حيث يتيح النظام إمكانية الاطلاع على الأرصدة والتفويضات بالإضافة إلى استخراج كشوف الحسابات والتقارير الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية وبما يعزز من دورها في إدارة السياسة المالية.

وأشار الدكتور الهاشل إلى أن نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية قد طوّر بما يوفر المرونة ويحقق سهولة الاستخدام مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات أمن المعلومات والرقابة الداخلية الفعالة لتعزيز حماية المعلومات والمعاملات المصرفية، كما يحقق النظام مزيداً من الكفاءة التشغيلية وتحسين انسيابية الأعمال في الجهات الحكومية، إضافة إلى توفير معلومات متكاملة عن العمليات المصرفية المنفذة، بدقة عالية وفي الوقت المناسب.

وبين المحافظ أن إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار استراتيجية باشر بها بنك الكويت المركزي ترمي إلى تطوير شامل لنظم المدفوعات في دولة الكويت حيث يعكف بنك الكويت المركزي حالياً على تطوير نظام الكويت الوطني للمدفوعات بالتعاون مع البنوك المحلية ويشمل ذلك تطبيق ثمانية أنظمة متطورة ستسهم بفاعلية في تطوير البنية التقنية لدولة الكويت وتوفير حلول رقمية فعالة وآمنة وموثوقة للمؤسسات المالية لتدعم الشمول المالي وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.