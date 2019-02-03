السفير السعودي: حكام الكويت منذ تأسيسها أرسوا دعائم الحكم الرشيد بكل حكمة واقتدار

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:38 03/02/2019 حدث بتاريخ: 14:45 03/02/2019

هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سلطان بن سعد بن خالد آل سعود قيادة الكويت وشعبها بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية وبالذكرى 13 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير السعودي في بيان صحفي اليوم الاحد عن سعادته بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة التي تعيشها الكويت هذه الأيام قائلا ان حكام الكويت أرسوا دعائم الحكم الرشيد منذ الاستقلال وحتى اليوم.

وقال ان "حكام الكويت منذ تأسيسها إلى يومنا هذا أرسوا دعائم الحكم الرشيد فيها بكل حكمة واقتدار حتى تسلم مسند الإمارة من بعدهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي واصل قيادة المسيرة بما حباه الله من مقومات القيادة ولما يتمتع به سموه من دراية وخبرة تراكمت خلال سنوات توليه المسؤولية في مراكز مختلفة في منظومة الحكم الكويتي".

واضاف ان مرور 58 عاما على استقلال دولة الكويت "يذكرنا بجهود الأجيال المتعاقبة من الكويتيين حكاما ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي أصبح دولة لها مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا".

وأكد أن الذكرى ال28 ليوم التحرير المجيد "تذكرنا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها شعب الكويت الأبي وشهداؤها الأبرار خلال فترة الغزو المريرة" معتبرا ان ذلك اليوم "مثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الكويت المعاصر".

وشدد على ان الكويت خرجت من محنة العدوان والاحتلال واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تتعافى من آثاره وتتجاوزها لتواصل مسيرة النمو والازدهار وتستمر في دورها النشط مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كعنصر فعال في المجتمع الدولي يسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وقال "ان مرور 13 سنة حافلة بالانجازات على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم أكدت تمكنه من قيادة دفة الكويت في هذه المرحلة المهمة من تاريخها وتاريخ المنطقة موفرا لها القيادة القادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومواصلة مسيرة التنمية والبناء".

ونوه بعمق ومتانة العلاقات التاريخية المتميزة في عهود حكام البلدين الشقيقين والذين تعاقبوا على سدة الحكم فيهما وصولا إلى عهدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله.

ولفت السفير سلطان ال سعود الى ان هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين تزداد وثوقا يوما بعد يوم حتى اصبحت مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وتقدم بالتهنئة إلى مقام سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله والى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق بحلول هذه المناسبات الوطنية المجيدة.

ودعا الله عز وجل أن يديم على دولة الكويت وشقيقتها المملكة العربية السعودية نعم الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظهما من كل سوء ومكروه.