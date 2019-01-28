الكويت توقع اتفاقية قرض بقيمة 5 ملايين دينار مع جمهورية بنين لمشروع توفير المياه لثلاثة مدن

جانب من توقيع الإتفاقية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:18 28/01/2019 حدث بتاريخ: 13:23 28/01/2019

تم اليوم في مدينة كوتونو التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية بنين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره خمس ملايين دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 17 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للإسهام في تمويل مشروع توفير المياه لثلاثة مدن . ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى .

وقد وقع إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة جمهورية بنين ، رومولد وداني – وزير الاقتصاد والمالية ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية نضال عبدالعزيز العليان – نائب المدير العام . وقد شهد حفل التوقيع ثامر الفيلكاوي - المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق .

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ثلاث مدن وهي بوكومبي وكوفي وزاغنانادو ، من خلال توسعة وإعادة تأهيل منظومات المياه القائمة لتوفير المياه بكميات كافية ومستدامة لمقابلة زيادة الطلب على المياه ، الأمر الذي سيساهم في تحسين الأوضاع الصحية والحالة الإجتماعية لسكان مناطق المشروع .

يتألف المشروع بشكل رئيسي من الاعمال المدنية والكهروميكانيكية ، والتي تشمل إنشاء آبار جوفية وشبكات توزيع وخزانات ومضخات ، بالإضافة إلى الوصلات المنزلية . كما يشمل المشروع على الخدمات الإستشارية والدعم المؤسسي .

وبتوقيع إتفاقية هذا القرض ، فإنه يكون القرض 14 الذي يقدمه الصندوق لجمهورية بنين ، حيث سبق للصندوق أن قدم لها 13 قرضاً وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 36 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 122.4 مليون دولار أمريكي ، وذلك لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة ، كما قدم لها الصندوق معونة فنية واحدة بقيمة 300 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشروعين في قطاع النقل . ويقوم الصندوق أيضاً بإدارة منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت في إطار مبادرة صندوق الحياة الكريمة بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي .