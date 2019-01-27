"الدستورية" ترفض طلب إشكال في تنفيذ حكم عدم دستورية المادة 16

قصر العدل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:01 27/01/2019 حدث بتاريخ: 14:01 27/01/2019

رفضت ‏المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأحد طلب الاشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمرفوع من الدكتور وليد الطبطبائي.

وكانت ‏المحكمة حجزت في ال 21 من الشهر الجاري طلب إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة اليوم.

يذكر أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وكان مجلس الأمة الكويتي رفض إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة.

وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.