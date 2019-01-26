الوزير الروضان: إضافة خمسة أنشطة للدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الخليجية

وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:46 26/01/2019 حدث بتاريخ: 14:46 26/01/2019

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان قرارا أضاف بموجبه خمسة أنشطة للدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم السبت إن القرار ينص على إضافة عدد من الأنشطة منها مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها والبيع بالجملة لسيارات نقل المركبات (الونشات).

وذكرت ان من بين الأنشطة التي تضمنها القرار البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات (الونشات) وتأجير سيارات نقل المركبات (الونشات) اضافة الى إنتاج قطع وزخارف الديكور البلاستيكية والخشبية والمعدنية.

وأوضحت انه بموجب القرار الجديد يمكن إصدار تراخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة الأنشطة الخمسة المذكورة.