مجلس الوزراء: الرئيس المبارك يوجه كافة الجهات بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موضع تنفيذ

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:19 21/01/2019 حدث بتاريخ: 20:20 21/01/2019

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على نتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت في جمهورية لبنان الشقيقة مؤخرا وعلى الموضوعات التي تمت مناقشاتها في القمة ومن أبرزها الإعلان عن المبادرة السامية لأمير البلاد حفظه الله ورعاه بإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي تساهم الكويت بخمسين مليون دولار لدعم هذا الصندوق وأن توكل مسؤولية إدارة هذا الصندوق إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي داعيا مؤسسات التمويل العربية المشتركة لدعم هذا الصندوق كما أحاط معاليه المجلس علما بفحوى اللقاءات التي تمت بين معاليه ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة والتي استهدفت بحث العلاقات وسبل دعمها في كافة المجالات والميادين لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه بمبادرة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي تأتي استكمالا لمبادرات سموه الإنسانية وتكريسا للنهج الذي يحرص سموه على تأكيده في دعم القضايا العربية والذي سيظل سمة بارزة في سجله المشرف مؤكدا بأنها تشكل إنجازا مميزا لدولة الكويت على المستوى العربي والدولي.

ومن جانب آخر استعرض مجلس الوزراء استراتيجية الكويت لتعزيز ومكافحة الفساد وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد محمد العفاسي أوضح فيه أن هذه الاستراتيجية وهي الأولى من نوعها في دولة الكويت وتسعى إلى تحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وتمتد هذه الاستراتيجية لفترة خمس سنوات بدءا من عام 2019 وحتى عام 2024 وترتكز على أربعة محاور وأهداف رئيسية وتندرج ضمنها 13 أولوية موزعة على 47 مبادرة تقوم كل منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة في إطار رؤية طموحة وهي (كويت جديدة تقوم على الثقة يسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد) وتسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحول المرتجى في دولة الكويت بدءا من استكمال العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصولا إلى تحقيق معدلات أفضل على مؤشرات التنمية المستدامة مرورا بتحسين موقع الدولة على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ تحقيقا للأهداف المنشودة وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد هذه الاستراتيجية وبارك هذه الخطوة كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بهذا الشأن.

كما اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مذكرة اللجنة المكلفة بتنظيم الإجراءات الخاصة باستخدام علم دولة الكويت وقرر المجلس تكليف وزارة الإعلام بإطلاق حملة توعية متزامنة مع الفعاليات السنوية لرفع علم دولة الكويت يكون من أهدافها التركيز على الجانب التاريخي للعلم وطرق استخدامه وسبل احترامه كونه رمزا وطنيا والتعميم على جميع الجهات الحكومية بضرورة الحرص على رفع علم دولة الكويت على مبانيها في مكان بارز ومتابعة حالته بشكل دائم للتأكد من سلامته وعدم تعرضه للتلف وتكليف وزارة التربية بالمتابعة والتأكيد على كافة المدارس الحكومية والخاصة بضرورة رفع علم دولة الكويت على مبانيها وأداء التحية له في طابور الصباح.

كما وافق المجلس على قرار يقضي بتكليف وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإشراف على الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة كندا بشأن النقل الجوي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن الرؤية الشاملة لوزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الخطة الخمسية لإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم للسنوات (2018/2023) وقرر المجلس تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة دراسة الموضوع من كافة جوانبه وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه باستراتيجية شاملة للخمس سنوات القادمة لإنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق الكويت متضمنة كافة البيانات التفصيلية.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية بعض الجهات الملحقة بالإضافة إلى ميزانيات عدد من المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2019/2020 وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير المالية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ووكيل وزارة المالية صالح أحمد الصرعاوي وقيادات الوزارة بشأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020 التزاما بنص المادة (140) من الدستور وذلك بناء على التقديرات الواردة من الجهات حيث تم اعداد مشروع الميزانية بإجمالي مصروفات بمبلغ 5ر22 مليار دينار كويتي واجمالي إيرادات بمبلغ 4ر16 مليار دينار كويتي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020 ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى المجمعات الفندقية في جمهورية كينيا مؤخرا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء كما أدان المجلس التفجير الإرهابي الذي وقع في مدرسة شرطة سانتا ندر العامة بعاصمة كولمبيا (بوغوتا) مؤخرا والذي أسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين بسرعة الشفاء.

كما أعرب المجلس كذلك عن بالغ أسفه جراء حادث انفجار خط أنابيب في وسط المكسيك مؤخرا والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.