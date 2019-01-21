هيئة البيئة: احالة اشخاص الى النيابة لاختراقهم محمية صباح الأحمد

الهيئة العامة للبيئة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:58 21/01/2019 حدث بتاريخ: 15:58 21/01/2019

قالت الهيئة العامة للبيئة انها رصدت الاختراقات التي تمت على محمية صباح الأحمد من قبل بعض الأشخاص مبينة انه تم احالتهم للنيابة العامة وجاري استكمال التحري وجمع الاستدلالات عن السيارات المرصودة من قبل وزارة الداخلية.

واهابت الهيئة العامة للبيئة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بالمواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب او الدخول إلى المحميات الطبيعية والمحددة باللون الاخضر بالخريطة وضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة رقم (2014/42) وتعديلاته.

وشددت على عدم إقامة المخيمات في المحميات أو بالقرب منها على أن يبتعد المخيم بما لا يقل عن 500 متر عن حدود أسوار المحميات وعدم التعدي على البيئة من خلال قلع النباتات او ممارسة أية أنشطة أخرى بالمناطق المحظورة مؤكدة انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.