الأوقاف: الموافقة على فكرة "الحج الميسر" لألفين حاج موزعين على 10 حملات بسعر 1300 دينار

وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة المهندس فريد العمادي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:54 21/01/2019 حدث بتاريخ: 16:30 21/01/2019

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة المهندس فريد العمادي أن اللجنة العليا للحج والعمرة وافقت على فكرة الحج الميسر وذلك لإيجاد عدد 10 حملات بسعر 1300 دينار لكل حاج وتتضمن 2000 حاجاً كويتياً بواقع 200 حاجاً مع كل حملة وفق خدمات الفئة (ج) من تصنيف حملات الحج الكويتية.

وأكد العمادي في تصريح صحفي أن اللجنة العليا للحج والعمرة حريصة على تسهيل إجراءات الحج وتمكين أكبر عدد ممكن لأداء الفريضة وفق السعر العادل ولهذا تم الاتفاق على فكرة الحج الميسر لعدد ألفين حاج والتي سنعمل جاهدين واتحاد حملات الحج الكويتية لنجاح هذه الفكرة مثلما تم بحمد الله وتوفيقه نجاح فكرة حملات منخفضة التكاليف التي سيرت للحجاج البدون خلال الأعوام السابقة.

وبين العمادي أن قرار اعتماد حملات الحج الميسر للكويتيين جاء بإجماع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة والممثلة من الجهات المعنية بالحج واتحاد حملات الحج الكويتية لإيمان جميع الأعضاء بأهمية تمكين الحجاج من أداء مناسكهم على أكمل وجه وتوفيره لمختلف شرائح وفئات المجتمع.

وأكد العمادي أن اللجنة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف والتي ترمي إلى تسهيل تيسير إجراءات الحج.

وأشار العمادي إلى أن اللجنة لم تنس التركيز على فكرة حج منخفض التكاليف لفئة البدون حيث أقرت اعتماد ألف حاج يتم طرح مناقصة لأقل 5 حملات سعراً بالإضافة إلى توفير الدعم المالي لهذه الشريحة من خلال التنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة.

وأكد العمادي أن ذلك سيكون بعد موافقة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على تمكين البدون من أداء فرضة الحج، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قدمت طلباً إلى وزارة الحج في المملكة العربية السعودية للسماح لفئة البدون لأداء فريضة الحج والعمرة.

وأكد العمادي أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستقوم بدراسة أسعار حملات الحج بحيث تقوم كل حملة بتقديم سعرها المعلن وفق قائمة بالخدمات المقدمة وسعر كل خدمة حتى يتم الإشراف على تقديم الخدمات اللازمة للحج وفي حال عدم تمكن الحملة من تقديم هذه الخدمة يجب عليها إعادة المبلغ المخصص لهذه الخدمة للحجاج.

وأكد العمادي أن اللجنة العليا للحج والعمرة تحرص على تنفيذ كل المهام الموكلة لها وفق قانون تنظيم حملات الحج والعمرة رقم 1 لسنة 2015م حيث تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالإشراف على كافة أعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج أو العمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير هذه الحملات الإضافة إلى وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات داخل الكويت أو أثناء سيرها في الطريق أو الإقامة في المملكة العربية السعودية والرقابة اللاحقة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين والنظر في المخالفات التي تقع من المرخص لهم بتسيير حملات حج وعمرة.