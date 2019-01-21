الكويت تقرض الصين 9 مليون دينار للاسهام في تمويل مشروع توسعة مستشفى

جانب من التوقيع

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:51 21/01/2019 حدث بتاريخ: 15:53 21/01/2019

تم اليوم في مدينة بكين ، التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية الصين الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها لجمهورية الصين الشعبية قرضاً مقداره 9.0 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 30.6 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للإسهام في تمويل مشروع توسعة مستشفى غويانغ الثاني الشعبي . ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى .

وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية ، وانغ جونغ جينغ - نائب مدير عام ادارة التعاون الدولي في وزارة المالية لجمهورية الصين الشعبية ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، غانم سليمان الغنيمان – نائب المدير العام . وقد شهد حفل التوقيع تشانغ وون تساي- مدير عام ادارة التعاون الدولي في وزارة المالية لجمهورية الصين الشعبية وسعادة السفير/ سميح عيسى جوهر حيات سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية ويوسف غازي البدر – المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق .

يهدف المشروع إلى المساهمة في تغطية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية ، خصوصاً المتعلقة بأمراض الدماغ والأعصاب ، من سكان إقليم غويتشو والأقاليم المجاورة ، من خلال تنفيذ توسعة مستشفى غويانغ الثاني الشعبي ، ويؤدي ذلك إلى دعم التنمية الاجتماعية سواء في بلدية غويانغ بشكل مباشر أو في إقليم غويتشو وفي الأقاليم المجاورة بشكل عام .

يتكون المشروع من أعمال بناء وتجهيز مبنى الدماغ والأعصاب التخصصي ومبنى شامل للعيادات الأخرى وبسعة 1400 سرير ومساحة بناء تبلغ حوالي 98 ألف متر مربع ، إضافة إلى توفير المعدات الطبية والأثاث اللازم وتنفيذ المسطحات الخضراء والمواقف والخدمات الهندسية لإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق العطاءات والإشراف على التنفيذ .

ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الـ 39 الذي يقدمه الصندوق لجمهورية الصين الشعبية ، حيث سبق أن قدم الصندوق لها 38 قرضاً لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة ، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 289 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 982.6 مليون دولار أمريكي) .