الداخلية: الشخص المسؤول عن "الأقنعة" أقر أنها دعاية لبرنامج تلفزيوني وقدم اعتذاره وتعهد عدم تكرارها

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:56 18/01/2019 حدث بتاريخ: 18:56 18/01/2019

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية ان رجال الامن تمكنوا من تحديد هوية الشخص المسؤل عن تداول مقطع فيديو يتضمن ارتداء عدد من الأشخاص لأقنعة في بعض الشوارع وظهر مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وتم واستدعائة وبسؤاله عن سبب تصويره لمقطع الفيديو اقر بقيامه بالتصوير والبث ، مبررا قيامه بذلك بانها دعاية لاحد البرامج التليفزيونية المزمع عرضها على احد القنوات المحلية خلال الفترة المقبلة

واوضحت الادارة انه تم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم تكرار التصوير والبث دون الحصول على موافقة مسبقه من الجهات الامنية وقدم اعتذاره

وتهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين بعدم تصوير اَي مقاطع فيديو خارجية دون الحصول علي موافقة مسبقة من الجهة الامنية المختصة وهى الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية حرصا على سلامة وامن المواطنين وحفاظا على احترام القانون .

وتؤكد الادارة ان القطاعات الامنية تبذل كافة الجهود لبسط مظلة الامن والأمان في ربوع البلاد وفرض هيبة الدولة واحترام القانون.