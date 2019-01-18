البيئة: شبكة الرصد في الكويت سجلت تراكيز جدا عالية للدقائق العالقة تجاوزت المعايير الوطنية بسبب الغبار

الهيئة العامة للبيئة

كتب بواسطة: %s الوطن المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:29 18/01/2019 حدث بتاريخ: 17:29 18/01/2019

قالت الهيئة العامة للبيئة إنه بناء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث شديد في أجواء الكويت نتيجة ارتفاع تراكيز الدقائق العالقة ذات الحجوم 2.5 ميكرومتر.. فإن الهيئة العامة للبيئة توضح التالي:

اولا: لنتعرف على ما هي الدقائق العالقة ذات الحجم 2.5 ميكرومتر؟

هي جسيمات عالقة في الهواء يبلغ قطره 2.5 ميكرومتر أو أقل .. ولتوضيح الصورة اكثر .. بمقارنتها بشعرة الانسان فان قطر شعرة الانسان ما بين 50-70 ميكرومتر ولدقة حجم هذه الدقائق يمكن امتصاصه في مجرى الدم عند الاستنشاق بعكس الدقائق ذات الحجوم الكبيرة التي لدى جسم الانسان القدرة على التعامل معها والتخلص منها ومثال على ذلك PM10.

لنستفسر ما هي مصادر الدقائق العالقة بشكل عام بجميع احجامها .. الغبار الطبيعي، المركبات الناتجه عن الصناعات التي تنطوي على تفاعلات كيميائية بين الغازات، توليد الطاقة الكهربائية، عدم ثبات التربة بسبب اختفاء الغطاء النباتي اما لشح المياه او للنشاطات البشرية او غيرها.

ثانيا: هل لها اثار على صحة الانسان .؟

نعم لها اثار سواء كانت PM10 او PM2.5 او PM1 او حتى النانوPM ولكن تختلف باختلاف المصدر فاذا كان المصدر طبيعي فان تاثيرها يختلف عن المصدر الصناعي.

اليوم والامس سجلت شبكة الرصد الوطنية في دولة الكويت تراكيز جدا عالية للدقائق العالقة ذات الاحجام PM10 و PM2.5 و PM1 تجاوزت المعايير الوطنية بسبب موجة الغبار التي تجتاح دولة الكويت وتجدر الاشارة هنا ان جميع الاجهزة والمعدات المستخدمه في الشبكة الوطنية للرصد معتمده دوليا وتتبع الاجراءات المعتمده في عمليات الصيانة والمعايرة لذا فان البيانات التي تصدر عن تلك الشبكة بيانات موثوقة.

ثالثا: ما هي الاجراءات التي يجب ان تتخذ في حالات العواصف الغبارية الناتجة عن المصادر الطبيعية الاقليمية ؟

اخذ الحيطة والحذر وعدم التعرض للاجواء الخارجية قدر الامكان وخصوصا للذين يشتكون من امراض في الجهاز التنفسي ومراجعة جهة الاختصاص المعنية بالصحة.