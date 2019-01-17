الرئيس المبارك: علينا تحقيق الآمال والطموحات التي يعلقها أبناء الكويت على المجلس الأعلى للبترول

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح يترأس جلسة مجلس الوزراء

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:08 17/01/2019 حدث بتاريخ: 15:08 17/01/2019

ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم الاجتماع 121 (1/2019) للمجلس الأعلى للبترول بعد صدور المرسوم الأميري بتشكيله.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة في بداية الاجتماع فيما يلي نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لي باسمي وباسم اخواني أعضاء مجلس الوزراء أن أرحب بكم في اجتماعنا الأول للمجلس في تشكيله الجديد واهنئكم جميعا على الثقة الغالية التي أولاكم إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمشاركة في تحمل مسؤوليات هذا المجلس الذي تعقد عليه آمال كبيرة في رسم السياسات الكفيلة بازدهار ثروتنا الوطنية.

كما أود أن أشيد بالجهد والعطاء الذي قدمه الإخوة الأعضاء السابقون مقدرا مساهماتهم البارزة وآرائهم واقتراحاتهم البناءة متمنيا لهم التوفيق والسداد.

الاخوة الأعضاء يأتي التشكيل الجديد للمجلس في ظل العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والتي كان لها أثر واضح على الصناعة النفطية مما يتطلب منا أن نضع نصب أعيننا ونحن نباشر مسؤولياتنا بالمجلس تلك المتغيرات التي لسنا ببعيدين عنها حتى تأتي خطاكم بمشيئة الله محققة للمصالح العليا للوطن.

كما لا يخفى عليكم أهمية تحقيق الآمال والطموحات التي يعلقها أبناء الكويت المخلصون على مجلسكم الموقر باعتبار النفط أهم مقومات اقتصادنا الوطني وركيزة التنمية في البلاد فعلينا استثمار جميع الطاقات الطبيعية التي حبانا الله بها معتمدين في ذلك على القدرات والإمكانات البشرية المتمثلة في شبابنا الواعد الذي يمتلك القدرات المؤهلة للنهوض بالصناعات البترولية.

ولنكن جميعا في هذا المجلس على قلب رجل واحد فمصلحة الكويت العليا وحدها هي رائدنا وخير وعزة أبناء الكويت هي الاطار الذي يجمعنا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وعقب ذلك ناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله.