الرئيس المبارك: عرض "الثمانينات" يجسد حقبة هامة من تاريخ الثقافة والفن وفخور بما قدمه أبناء الكويت لحفظ هذا التراث

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مستقبلا فريق العمل القائم على عرض (عودة الثمانينات)

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:02 16/01/2019 حدث بتاريخ: 18:02 16/01/2019

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري رئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وإدارة المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق وفريق العمل القائم على عرض (عودة الثمانينات) والذي أقيم ضمن الأنشطة الفنية والثقافية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وأشاد سموه بالدور الكبير للقائمين على هذا العمل والذي يجسد حقبة هامة من تاريخ الثقافة والفن الكويتي وجزءا كبيرا من المكتبة الكويتية والعربية الزاخرة بالأعمال الفنية الخالدة.

كما أعرب عن فخره بما يقدمه أبناء الكويت لحفظ هذا التراث وبالجهد الواضح الذي بذلوه ليظهر العمل بهذه الصورة المشرفة.