الخارجية: ندعو المواطنين المتضررين بقضية "برج الباباز" التركي الاسراع بتقديم مطالباتهم

وزارة الخارجية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:19 16/01/2019 حدث بتاريخ: 17:19 16/01/2019

دعت وزارة الخارجية الكويتية - القسم القنصلي المواطنين المتضررين في قضية مشروع (برج الباباز) بمدينة اسطنبول التركية الى سرعة تسجيل مطالباتهم المالية خلال يومي عمل وذلك حفاظا على حقوقهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان على هؤلاء المتضررين تسجيل مطالباتهم بالسرعة الممكنة من خلال تفويض أحد مكاتب المحاماة المعتمدة في الكويت.

واشارت الى ان اخر مهلة حددتها السطات التركية المختصة لايداع اسماء المستثمرين المطالبين بتعويضاتهم في هذه القضية ستكون في نهاية شهر يناير الجاري.

وذكرت انه يمكن التواصل مع وزارة الخارجية - الشؤون القنصلية بهذا الخصوص على الرقم 22225555 داخلي 7021.